Reims – OM (1-0) Balerdi : « On a fait de la merde »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Reims (1-0) ce mercredi soir lors de la 32e journée de Ligue 1 . La réaction de Leonardo Balerdi au micro de Prime Video au terme de la rencontre.

Reims 1 0 OM Mbemba (csc)

La réaction du défenseur de l’Olympique de Marseille Leo Balerdi après la défaite du club phocéen lors de la 32e journée de Ligue 1 contre Reims :

« Il n’y a pas d’explication… Je ne sais pas. Le club les supporters méritent beaucoup mieux. C’est à l’image de toute notre saison et il faut l’assumer. On a fait de la merde. Il faut dire les mots on a fait de la merde. Il faut gagner le dernier match si on a de l’amour propre et après c’est fini ! » a ainsi déclaré l’argentin.

Il faudra maintenant un miracle lors de la dernière journée pour voir l’OM se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine.