Reims – OM : Faes sait à quoi s’attendre avec Sampaoli !

L’OM se déplace en Champagne ce vendredi soir pour y affronter le Stade de Reims à l’occasion du match d’ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, le défenseur central belge Wout Faes s’est exprimé sur cette rencontre en conférence de presse.

Dans des propos relayés par l’Union de Reims, Wout Faes a évoqué le match face à Marseille. Le défenseur belge de 23 ans a aussi évoqué le jeu prôné par Jorge Sampaoli et ce à quoi il devrait faire face ce vendredi…

Le coach Sampaoli a une personnalité qu’il veut donner à son équipe et ça se voit

« Ce sont les plus belles rencontres de l’année, où tu peux te montrer, un bon match à jouer… J’ai envie. On sait que c’est une bonne équipe, qui a changé d’entraîneur, elle joue dans un système différent par rapport à l’aller, en évoluant à trois derrière. (…) Ils aiment bien presser, agresser l’adversaire et rester dans la partie adverse, je pense qu’ils vont venir nous chercher assez haut. Le coach Sampaoli a une personnalité qu’il veut donner à son équipe et ça se voit ». Wout Faes – source : L’Union de Reims (21/04/2021)

La semaine dernière, Jorge Samapoli avait d’ailleurs clairement affiché sa priorité de mettre en place son jeu avant de penser aux résultats et à cette 5e place.

les résultats doivent venir d’un style de jeu — Sampaoli

« On n’a aucune ambition au niveau du classement. On est encore en train de travailler. Les matchs qui arrivent sont des matchs d’évaluation Si on arrive à être cinquièmes, tant mieux, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif c’est de bien jouer. On ne peut rien espérer si on a un objectif basé sur le classement, les résultats doivent venir d’un style de jeu. » Jorge Sampaoli – Conférence de presse (15/04/2021)