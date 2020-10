Rekik, Michy, Isla, Balotelli… Le mercato agité des ex-OM !

L’Olympique de Marseille a cherché à recruter des joueurs plutôt jeunes cet été dans l’optique de la phase II, plus dans le trading, de l’OM Champions Project. Ce qui éliminait de facto un certain nombre d’anciens de la maison…

Comme Mario Balotelli par exemple ? L’attaquant italien est en effet libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier et sa résiliation de contrat avec Brescia. À seulement 30 ans, le presque « grantakan » de l’OM n’attire plus grand monde et n’a toujours pas retrouvé de club à l’heure actuelle.

Autre « ancien », Mauricio Isla. Libre cet été, le Chilien (32 ans) s’est engagé pour deux ans avec le club brésilien de Flamengo alors qu’il été cité à un moment à Boca Juniors.

Rekik part rejoindre Ocampos, Michy encore prêté !

Les anciens jeunes de l’OM, Karim Rekik et Michy Batshuayi ont eux également changé d’air cet été… enfin presque !

Après trois saisons pleines au Herta Berlin, l’international néerlandais (plus appelé depuis novembre 2017) rebondit au FC Séville avec un transfert estimé à 2M€. Seulement âgé de 25 ans, sa carrière peut toujours s’envoler.

En Andalousie, il retrouvera un ancien coéquipier, Lucas Ocampos (26 ans) qui a été la cible des plus grands clubs pendant trois mois. Du Real Madrid à Manchester United, son nom a beaucoup circulé dans les rubriques transferts mais il continuera finalement pour une année de plus sous les ordres de Julen Lopetegui.

Enfin Michy Batshuayi (27 ans) a de nouveau été prêté ! À Crystal Palace, club… où il avait déjà été prêté entre janvier et juin 2019 ! C’est son quatrième prêt en deux ans (depuis janvier 2018).