Renato Sanches sur le départ, une pépite néerlandaise dans l’oeil de Monaco, Lopes vs. Onana, Camavinga… Les infos mercato concurrents OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : Renato Sanches proche de Liverpool, Monaco s’intéressé à un crack de l’AZ Alkmaar, Lopes réagit à la rumeur Onana et le remplaçant de Camavinga peut-être trouvé…

Après avoir enregistré le départ de Georginio Wijnaldum du côté de Paris, Liverpool aurait trouvé son remplaçant du côté de Lille. À en croire certains échos, Renato Sanches serait proche de rejoindre les Reds.

Après sa saison brillante avec Lille et la sélection portugaise à l’Euro, Renato Sanches devrait plier bagages lors du mercato estival. À en croire Pedro Almeida, Liverpool aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain portugais pour remplacer Georginio Wijnaldum. En grande difficulté financière, Lille pourrait accepter de céder son joueur. Après avoir été l’un des artisans du titre de champion de France, Renato Sanches serait emballé à l’idée de rejoindre les Reds.

Toujours selon Pedro Almeida, Renato Sanches se serait déjà mis d’accord avec Liverpool pour les rejoindre la saison prochaine. Le Portugais et les Reds se seraient entendus sur un contrat de 5 ans. Sauf retournement de situation, Renato Sanches devrait rejoindre Liverpool. Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2023, Renato Sanches devrait être transféré chez les Reds pour un montant avoisinant les 35M€. Cette saison, le milieu de terrain portugais a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique lilloise. Il a inscrit 1 but et a adressé 4 passes décisives.

