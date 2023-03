Rennes – OM (0-1) – Rongier : « Ce soir on a frappé un coup ! »

L’Olympique de Marseille s’impose face à Rennes (0-1) ce dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. La réaction du milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier au micro de Prime Video :

« « On n’avait pas le choix, déjà dans l’attitude. Après un match comme ça contre Annecy, on était obligé. On voulait montrer que l’on s’était raté qu’on s’en voulait, et ce soir c’était la meilleure manière de répondre. Dans une saison, il y a forcément des matchs comme ça où il ne faut pas être beau, ni forcément bon. Mais prendre 3 pts ici c’est très compliqué. Donc ce soir on a frappé un coup. Il faut continuer dans cette dynamique parce que c’est loin d’être parfait mais on est très content » Valentin Rongier – Source Prime Video

