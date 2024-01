Rennes OM (1-1, 8 tab 7 ) : Marseille (déjà) éliminé !

L’Olympique de Marseille s’incline au terme de la scéance de tirs au buts (1-1) face à Rennes ce dimanche soir à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France.

Rennes 1 1 OM Terrier 53′ 29′ Veretout

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss – Meité – Gigot – Balerdi – Murillo

Ounana – Veretout

Nadir

Vitinha Aubameyang

Le Match

Déjà privé de nombreux titulaires à cause de la CAN et de pépins physiques, l’OM perd deux nouveaux éléments sur blessure prématurément : Nadir et Murillo. Le club marseillais ne semblent pas perturber pas ces coup du sort et se montrent réalistes en marquant sur leur première vraie occasion. Veretout récupère un centre de Clauss au second poteau et fusille le portier Rennais d’une frappe de l’extérieur du droit (29′, 0-1)

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Bilal Nadir d’après @beinsports_FR. Mehdi Benatia ne serait pas confiant pour le jeune milieu #SRFCOM #OM https://t.co/FpfWLHBQhx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 21, 2024

Le fait du match c’est ce pénalty arrêté par Pau Lopes dans les arrêts de jeu de cette première période. Un pénalty accordé très généreusement par l’arbitre et qui aurait pu remettre les deux équipes à égalité au pire moment.

De retour des vestiaires, Rennes rate une énorme opportunité d’égaliser. Kalimuendo seul au second poteau manque le cadre sur une frappe à bout portant (47′)

L’égalisation rennaise intervient quelques minutes plus tard. Sur un coup franc de Borigeau, premier poteau, Terrier parvient à placer sa tête pour tromper Lopez. (1-1, 49′) Tout est à refaire pour l’OM qui prend au fil des minutes le contrôle du jeu.

Marseille pousse en fin de match mais ne parvient pas à trouver la solution. Les deux équipes doivent ainsi se départager lors de la séance de tirs au but et c’est finalement Rennes qui se qualifie pour les huitièmes de finales de la Coupe de France (8 tirs au but à 7.