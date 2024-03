Rennes OM (2-0) : Grosse désillusion !

Les deux équipes font jeu égale lors de la première période mais le Stade Rennais se montre plus efficace et prend l’avantage grâce à but de Terrier (1-0, 21e). Les Olympiens ont eu quelques situations, notamment sur une très belle action d’Aubameyang dont la frappe au premier poteau est sortie par Mandanda (25′).

En seconde période Marseille prend le contrôle du jeu mais se montre trop imprécis et gâche plusieurs opportunités de contre- attaques notamment. Aubameyang est tout proche de l’égalisation sur un coup franc direct puissant qui heurte le poteau. Le ballon arrive ensuite dans les pieds de Moumbagna, qui manque sa reprise Moumbagna (71e).

L’OM se fait malheureusement surprendre sur la seule action rennaise de la seconde période. Meité déséquilibre Truffert dans la surface de réparation. Bourigeaud transforme le pénalty (2-0,79e).

Marseille s’incline et rate une énorme opportunité de revenir dans la course au podium après le match nul concédé par Monaco. Après la trêve internationale, l’OM affrontera le PSG.

