Rennes – OM : Le onze de De Zerbi avec un retour !

Les marseillais se déplacent à Rennes pour affronter le Stade Rennais de Jorge Sampaoli ce soir pour le compte de la 17e journée que Ligue 1. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi.

🅒🅞🅜🅟🅞 #SRFCOM ⚔️ Le XI de départ établi par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 17e journée de @Ligue1 ⚡️ pic.twitter.com/cgzHZxaN4s — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2025



Hojbjerg de retour, Cornelius titulaire !

Rulli est aligné dans les buts, avec une défense à trois composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo. Quentin Merlin est le piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg retrouve Rongier dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot et Greenwood, tandis que Maupay est une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius, Merlin – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay

Roberto De Zerbi veut enchainer avec un déplacement face à une équipe en reconstruction. Il a parlé de Rennes et de son coach Jorge Sampaoli en conférence de presse vendredi. « Sampaoli est un grand entraîneur, il a obtenu de bons résultats ici. Ce sera un match difficile, contre une équipe qui se renforce. Recommencer en cours d’année, c’est toujours difficile. Ce sera un test important pour nous. (…) C’est un match difficile, contre une équipe qui est forte, un entraîneur qui est fort. On veut continuer de gagner. On sait très bien que tout ce qu’on a fait jusqu’ici ne compte pas s’il n’y a pas de constance. On veut continuer sans se poser trop de questions. Il faut courir, marquer des buts et ne pas en encaisser. »

Si à Rennes Seidu est blessé, les deux premières recrues Brice Samba et Seko Fofana pourraient débuter la rencontre. Pour ce match, Roberto De Zerbi devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna, mais aussi d’Amine Harit, Pol Lirola, Wahi et Geoffrey Kondogbia, qui reprend la course après une blessure au mollet gauche. Par contre, Hojbjerg, malade face au HAC, fait son retour dans le groupe et surement dans le onze.