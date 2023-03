Rennes-OM: Les probables titulaires marseillais

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille va affronter Rennes à l’extérieur dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

En une semaine, l’OM a pratiquement gâché sa saison. Une élimination en coupe de France et une défaite face au PSG ont pour conséquence une nouvelle saison blanche pour le club. Afin de limiter la casse, les olympiens devront s’imposer à Rennes, afin de conserver sa deuxième place en championnat.

Quelques changements face à Rennes ?

Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Gigot une nouvelle fois absent, c’est la même défense que face à Annecy qui devrait être reconduite, avec notamment la présence de Léonardo Balerdi encore une fois coupable d’erreurs majeures en Coupe de France, accompagné de Mbemba et Kolasinac. Clauss pourrait retrouver sa place de piston droit, tandis qu’à gauche c’est Tavares, joueur à la technique très limitée et au sens du placement plus que discutable, qui devrait être installé dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Rongier et Veretout seront disponibles malgré les doutes concernant le dernier après un coup reçu à la cheville face à Annecy. En attaque, Sanchez devrait être accompagné de Malinovskyi et Under. Vitinha, recrue phare du dernier mercato acheté 32M d’euros pourrait une nouvelle fois s’assoir sur le banc, aux côtés de Dimitri Payet qui connait rarement la victoire cette saison lorsqu’il est titulaire.

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Under Malinovskyi

Sanchez

On n’a pas le temps de pleurer– Tudor

« Evidemment c’est un match difficile après deux défaites. Mais la meilleure manière de se relancer, c’est en faisant un bon match. On n’a plus le temps d’être tristes. Il reste 13 matchs pour garder la deuxième place, on a les outils pour y arriver. Que les joueurs mettent leur colère sur le terrain dimanche. On réussit à se relever avec notre force mentale. C’est le foot, on n’a pas le temps de pleurer. Je suis désolé pour mes joueurs, nos supporters après ce que l’on avait fait pour arriver jusqu’ici, c’était un match qui semblait à notre portée. Que l’on se concentre sur les matchs qui viennent, il reste 13 matchs, on doit les aborder de la meilleure des façons. On a des qualités, on pratique un bon football, il faut continuer comme cela. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/03/2023)