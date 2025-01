Rennes – OM : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Rennes pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1, est crucial pour les olympiens afin de rester à 7 points de Paris et d’empêcher un concurrents en difficulté de se relancer…

𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐞́𝐥𝐮 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐢𝐬 👏 Décisif 4️⃣ fois avec 2️⃣ buts et 2️⃣ passes dé’, incontournable sur son couloir droit, 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 est votre #OlympienDuMoisPuma de décembre avec en prime un petit message de 𝗟𝗲́𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗲𝗿𝗱𝗶 👀 pic.twitter.com/bCOqfvTOAk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2025

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match Rennes – OM

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sera donné ce samedi 11 janvier à 21h00. Le match sera diffusé en direct sur DAZN. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse avant Rennes – OM

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a expliqué que le groupe allait rester à Rennes samedi soir pour enchainer correctement face au LOSC mardi.

« La préparation pour Rennes est la même que d’habitude. On s’est entraîné comme s’il n’y avait pas de match mardi. Mais on va dormir à Rennes, pour mieux récupérer. Quand on rentrera, on s’entraînera. Après dimanche après-midi ce sera repos. »

🎙️ L’enchainement des match face à Rennes et Lille#DeZerbi : « La préparation pour Rennes est la même que d’habitude. On s’est entraîné comme s’il n’y avait pas de match mardi. Mais on va dormir à Rennes, pour mieux récupérer. Quand on rentrera, on s’entraînera. Après dimanche… pic.twitter.com/EYygU80EWT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 10, 2025

