[Replay] Mercato OM : « Il est très rapide, il a une très bonne qualité de dribble »

Alors que les nouveaux joueurs tardent à arriver pour le groupe pro, l’OM s’est offert plusieurs recrues pour son groupe Elite. Bartuğ Elmaz, Jelle Van Neck et François Régis Mughe ont été les premières arrivées. Le formateur de l’attaquant camerounais s’est confié à la Provence.

Pour La Provence, Jean-Flaubert Nono, l’ancien manager général de l’EFBC est revenu sur le profil de Régis Mughe la nouvelle recrue de l’OM. Le joueur est précédé d’une flatteuse réputation :

Zoom sur les trois jeunes recrues étrangères qui ont rejoint les rangs du club olympien cet été 🔵⚪#mercato #OM #teamOM https://t.co/hGekm7jQoq — La Provence OM (@OMLaProvence) July 11, 2022

A lire : Mercato OM : Ce que veulent réellement Ribalta et Longoria pour Yan Couto !

Mughe peut paraître un peu timide au début, mais une fois intégré…

« C’est un offensif droitier qui peut jouer sur les côtés, à droite comme à gauche, mais aussi deuxième attaquant dans un système à deux pointes. Il est très rapide, il a une très bonne qualité de dribble. Il est très à l’aise en un contre un, il a une capacité de double accélération. Même si vous savez ce qu’il va faire, il le fait quand même grâce à ses reprises d’appuis et sa capacité à accélérer. Il est très altruiste aussi, il a souvent fini meilleur passeur du centre. Avec le temps, on lui a dit d’être plus égoïste et de penser à marquer, ce qu’il fait, mais il fait surtout marquer les autres. Régis est censé intégrer le groupe pro élite à Marseille. Il faut faire les choses en prenant le temps. Le fonctionnement des centres de formation en Europe est quasiment le même que le nôtre, à la différence d’autres académies africaines. En général, l’acclimatation de nos stagiaires est assez rapide, mais il faut tout de même s’adapter au changement de nourriture et, surtout, au changement de terrain. Il faut éviter les blessures en se mettant trop de pression. Les choses se feront naturellement. Il peut paraître un peu timide au début, mais une fois intégré, c’est le premier à enclencher les chants dans le vestiaire, à se lâcher. C’est un bon gamin, avec un bon état d’esprit ». Jean-Flaubert Nono – source : La Provence (11/07/2022)