[Replay] Mercato OM : Ribalta relance le dossier Claudinho ?

Le mercato de l’OM doit trouver un second souffle après la réorientation suite au changement de coach. Pablo Longoria doit maintenant trouver des éléments qui correspondent aux desideratas d’Igor Tudor, la piste Claudinho serait toujours d’actualité…

En effet selon le média 90football.fr, les dirigeants marseillais auraient prévu un rendez-vous avec les agents de Claudinho pour dans les prochains jours. Le joueur brésilien de 25 ans est sous contrat avec le Zenith St Petersbourg jusqu’en juin 2026, mais la FIFA l’autorise à rompre son engagement cet été en raison de la guerre en Ukraine. Claudinho a marqué 10 buts et donné 5 passes décisives en 31 rencontres (TCC) la saison passée. Une information confirmée par notre confrère Hakim Zhouri, qui précise que Ribalta est à la manoeuvre…

🔴Mercato: la piste déjà évoqué revient quelque peu…celle menant à Claudinho. Ribalta semble vouloir faire venir le joueur, un rendez vous est pris avec les agents du joueurs.

Ribalta qui l’a déjà recruté semble vouloir le rapatrier avec lui à Marseille… affaire à suivre! — Hakim (@Z_hakos) July 10, 2022

Dominique Baillif spécialiste du football brésilien nous avait dressé le portrait du milieu offensif brésilien, Claudinho.

« Tu ne fais pas venir Claudinho pour le mettre sur le banc » – Baillif

« Pour Claudinho j’ai vu ça hier. Maintenant, c’est vrai que c’est un joueur qui a été proposé à Marseille il y a à peu près un mois, fin mai et l’agent avait eu un premier retour il y a trois semaines que financièrement c’était très compliqué du côté de Marseille parce qu’à l’époque le Zenit demandait un transfert entre 20 et 22 millions d’euros, il a un salaire annuel de 2,5 millions net. Donc à ce moment-là, Marseille avait indiqué à l’agent que financièrement il n’avait pas les capacités pour le faire. Maintenant il y a eu, le retour de la DNCG qui a donné le feu vert du moins pour Marseille, à voir ce que ça va donner, quels seront les moyens financiers. Du côté du Zénit, il y a la FIFA qui a renouvelé la possibilité pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie de négocier un départ facilité pour cette année à cause du contexte et de la guerre en Ukraine. Du coup les joueurs étrangers peuvent demander à être prêtés sur une saison, sur des prêts payants ou des prêts gratuits mais on peut faciliter les départs pour les joueurs étrangers. Donc voilà peut-être que financièrement là aussi ça peut changer la donne pour l’Olympique de Marseille. Maintenant, concernant le joueur il est arrivé la saison dernière de Redbull Bragantino, du côté du Zenith il a terminé meilleur joueur, il a été élu meilleur joueur du championnat russe la saison dernière, c’est un joueur qui s’est adapté assez rapidement. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)