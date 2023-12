Retour de l’OM, 4 joueurs marseillais dans le onze type du weekend !

L’OM s’est imposé largement 2-4 face à Lorient dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Malgré une deuxième mi-temps ratée, les marseillais affiche une progression collective et individuelle, quatre ont été retenus par le journal l’Equipe dans le onze type !

L’OM s’est imposé sur le score de 4-2 à Lorient grâce à un gros match de Mbemba et Aubameyang notamment. Buteur et passeur, Mbemba est dans son onze, il est accompagné par le latéral brésilien Lodi, mais aussi par Veretout, passeur, et bien sûr Aubameyang double buteur.

Mbemba, Lodi, Veretout et Aubameyang dans le onze type de la J15 !

Cependant, la première mi-temps de haut niveau en cache une seconde bien plus compliquée. Gennaro Gattuso, en conférence de presse, n’a pas caché sa déception de voir ses joueurs avoir si peu de continuité et de mental pour être au même niveau durant toute la durée du match.

« Je suis très heureux de la victoire, mais je suis très énervé par le scenario de la rencontre. On a joué comme une grande équipe en première période, mais la seconde m’a fait revivre celle de Strasbourg (1-1, le 25 novembre). Je suis très fâché par la seconde période. C’est une question de mentalité, d’état d’esprit. Je n’étais déjà pas content du but qu’on concède à 3-0. Je peux parler de ça car j’ai perdu une finale de Ligue des champions avec l’AC Milan après avoir mené 3-0 à la mi-temps (3-3, 2-3 aux t.a.b., en 2005 contre Liverpool). J’ai félicité les garçons pour la victoire mais je suis très fâché. Je suis justement remonté car je leur ai dit à la mi-temps de faire attention, de continuer. Mais il y a eu un peu d’égoïsme, moins d’efforts, c’est là où on a péché. Si on veut se donner les moyens d’y arriver, on doit prendre conscience qu’un match ne dure pas seulement 45 minutes car ça nous est déjà arrivé. On ne peut pas rigoler avec les dieux du foot, il faut rester sérieux. C’est vrai qu’il y a eu de bonnes choses en première période mais la seconde laisse vraiment à désirer. On a travaillé à la vidéo, on en tire les bénéfices, et on a d’abord eu une équipe beaucoup plus compacte. Mais je suis sincère, je reste sur la seconde période qui est ancrée dans mon esprit, et je pense qu’on peut mieux faire. »