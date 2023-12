Mercato – Riolo : « Préparez-vous à l’explosion de l’Arabie Saoudite. L’été prochain, ça va être une boucherie »

Le serpent de mer de la « vente OM » continue de faire fantasmer certains supporters; Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué le nouveau marché ouvert par l’Arabie Saoudite et les investissements à venir notamment lors du prochain mercato estival. Selon lui, les clubs européens doivent se préparer.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué les droits TV anglais qui vont de nouveau faire de la Premiere League le championnat le plus riche du monde sur les quatre prochaines saisons. Selon le journaliste, l’Arabie Saoudite va également taper fort cet été lors du mercato et risque de bouleverser totalement le foot européen si les clubs ne se préparent pas à lutter :

« Par rapport à la concurrence c’est un énorme deal et quand sur le même marché tu as quelqu’un qui solidifie sa position en étant deux fois supérieur à ses trois concurrents majeurs, cela va occasionner des gros problèmes. D’abord un isolement de l’Angleterre, c’était déjà la tendance, qui pense plus à jouer son championnat que la coupe d’Europe et qui va attirer de nombreux joueurs. Et en parallèle à ça, préparez-vous à l’explosion de l’Arabie Saoudite car ce n’était que la première étape l’été dernier. L’été prochain, ça va être une boucherie. les marchés italiens, français, espagnol, Allemand. S’il n’y a pas une réaction face à ça, je vous dis que ça va être terrible »

