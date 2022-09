Retrait de Cazoo ? L’OM ne s’inquiète pas …

Alors que Cazoo, le sponsor principal de l’OM a annoncé mettre fin à ses activités dans l’Union Européenne, le club olympien se montre serein sur le dossier.

À deux jours du match de Ligue 1 entre l’OM et Lille, les deux équipes pourraient jouer sans leurs sponsors communs. L’entreprise Cazoo a annoncé ce jeudi vouloir cesser toutes ses activités dans l’Union Européenne en raison de plusieurs difficultés financières. Le quotidien régional La Provence révèle toutefois que l’Olympique de Marseille se montre très serein sur cette nouvelle. La société anglaise n’aurait pas l’intention de mettre fin à la collaboration avec le club olympien et compte honorer ses engagements avec le vice-champion de France. Le contrat entre l’OM et Cazoo signé en mars dernier continue d’être respecté par les deux parties pour le moment.

Un retrait de toute activité dans l’UE

» Cazoo propose de mettre fin à ses activités en Europe continentale pour se concentrer sur le marché principal du Royaume-Uni. En conséquence, la Société a l’intention d’entamer une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie. Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, employés et fournisseurs et a informé les représentants du personnel et les syndicats concernés sur chaque marché » Source : Communiqué Cazoo (08/09/22)

Un accord pluriannuel avec Cazoo

L’Olympique de Marseille avait signé en mars un contrat sur plusieurs années comme l’avait stipulé le club dans un communiqué au moment de l’accord. Cazzo avait ainsi succéder à Uber Eats comme sponsor principal du club.

« L’Olympique de Marseille et Cazoo, leader européen de la vente de voitures en ligne, sont ravis d’annoncer aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel. Dès le début de la saison prochaine, Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille. » Source : Communiqué OM x Cazoo (24/03/22)