Ribalta emballé par Ounahi, Veretout ambitieux, et Malinovskyi récompensé… Les 3 infos OM de ce samedi

Les 3 infos de ce samedi : Le transfert de Ounahi, l’ambition de Veretout, et Malinovskyi récompensé…

OM Mercato – Ribalta: « C’est un très bon transfert pour nous ! »

Recrue du mercato hivernal, Ounahi a réalisé des débuts fracassants avec l’OM en inscrivant un bijou face au FC Nantes. Javier Ribalta, directeur du football est revenu sur le transfert du Marocain…

Ciblé par plusieurs clubs après un bon début de saison avec Angers en Ligue 1, mais surtout une coupe du monde fantastique avec le Maroc, Azzedine Ounahi s’est finalement engagé à l’OM contre 10 millions d’euros. Un coup de maitre qu’a expliqué Ribalta, directeur du football dans un entretien à Téléfoot, qui sera diffusé en intégralité ce dimanche…

On a commencé à parler avec Ounahi avant le mondial– Ribalta

« Pour être honnête, on a commencé à parler avec Oubahi avant le Mondial, a confirmé le dirigeant olympien. Puis la Coupe du monde a commencé… Ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment, il était devenu inatteignable pour nous. Donc on s’est dit : ‘OK, prenons le risque, et attendons un petit peu.’ S’il part ailleurs tant pis, on le perd, mais on ne fera pas des offres folles qu’on ne peut pas se permettre. Après un petit moment, le mercato avance, donc on s’est concerté, et on s’est dit : ‘c’est peut-être le moment d’y aller.’ Et honnêtement, je pense que c’est un très bon transfert pour nous. » Javier Ribalta— Source: Téléfoot (17/02/23)

🔹Javier Ribalta qui explique les coulisses du recrutement d’Azzedine Ounahi à l’OM. 👏 (📽️@telefoot_TF1) #TeamOM pic.twitter.com/7TBk5CFfcg — Infos OM (@InfosOM_) February 17, 2023

OM: « L’objectif, rapporter la coupe de France à Marseille ! »

Arrivé à l’OM contre 12 millions d’euros en provenance de l’AS Roma cet été, Jordan Veretout a mis du temps à s’adapter. Désormais indiscutable, il veut remporter la coupe de France…

L’OM réalise pour le moment un très beau parcours en coupe de France. Les joueurs d’Igor Tudor ont éliminé Rennes puis le PSG, deux adversaires qui jouent le haut du tableau en Ligue 1. Pour Jordan Veretout, joueur essentiel au milieu de terrain marseillais, l’Olympique de Marseille doit aller au bout de la compétition. Il a affirmé ses ambitions au micro de Maritima :

On a envie d’aller la chercher– Veretout

« Je pense qu’on a fait une belle chose en en coupe, maintenant il nous reste 3 matchs dans cette compétition et on ne va pas se le mentir l’objectif c’est de la rapporter à Marseille. À partir du moment où on a gagné des grosses équipes comme Rennes, Paris… On a envie d’aller la chercher, on aura un match difficile contre Annecy prochainement. » Jordan Veretout— Source: Maritima (17/02/23)

OM: Malinovskyi déjà récompensé !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-1 face au PSG ce mercredi soir. Le but de Ruslan Malinovskyi a été désigné plus beau but des 8e de finale …

Après cette magnifique victoire de l’OM au Vélodrome face au PSG, l’Olympique de Marseille file en 1/4 de finale de Coupe de France. Ruslan Malinovskyi, buteur a été récompensé, son missile a été élu plus beau but des 8e de finale…

A LIRE AUSSI : OM – PSG : Le terrible constat de Galtier

« C’était un match incroyable et une ambiance incroyable également. C’est spécial, on sait que c’est le classico en France. Nous étions très motivés pour ce match, nous voulions donner le maximum et je pense que nous méritons la victoire. L’ambiance, le public, c’était fabuleux. Les supporters nous ont poussés et cette victoire est pour eux. Cela fait longtemps qu’ils attendaient un succès contre cet adversaire à domicile. On a tout donné, je tiens à dire merci à toute l’équipe, à ceux sur le terrain et ceux en dehors. Nous sommes une équipe, peu importe qui joue et qui ne joue pas, il faut rester soudé. On travaille pour un seul résultat, on doit se battre pour ce résultat. Aujourd’hui, on a vu tout le monde se battre pour cette belle victoire. Il reste des matchs, on doit attendre le tirage du prochain tour. On se préparera de la même manière que contre Paris avec la même concentration et le même état d’esprit sur le terrain. » Ruslan Malinovskyi – Source : OM.fr