Riolo : « Ce que fait l’OM c’est juste incroyable »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 contre Monaco ce samedi soir. Les marseillais ont ainsi enchaîné six victoires consécutives en Ligue 1 et se trouvent à seulement deux points de la première place du classement avec deux matchs en retard. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur le parcours impressionnant du club marseillais en championnat.

Ce que sont en train de faire les marseillais en ce début de saison est extraordinaire- Daniel Riolo

« Ce que sont en train de faire les marseillais en ce début de saison est extraordinaire. On est tous septique sur ce que fait Marseille, on ne comprend pas comment ils font pour gagner, on dit que ça joue pas bien, mais en terme de statistique c’est juste incroyable »

Daniel Riolo– Source : RMC Sport(14/12/2020)