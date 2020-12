OM : Ménès explique pourquoi les Marseillais sont si différents en Ligue 1 et en Ligue des Champions

Dans le Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a été questionné sur le niveau de jeu de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions et en Ligue 1. Selon lui, les Marseillais n’ont pas cru en eux…

Qualifié pour la Ligue des Champions cette saison, l’Olympique de Marseille n’aura pas fait long feu. Avec une victoire et 5 défaites, l’OM a terminé bon dernier de son groupe. Cependant, les Marseillais réalisent un très bon début de saison en Ligue 1 notamment sur le niveau comptable où l’équipe se classe 4e à 2 points du leader mais avec 2 rencontres en retard à jouer…

Je pense que les Marseillais n’y croyaient pas – pierre ménès

Après la victoire samedi après-midi face à l’AS Monaco (2-1), l’Olympique de Marseille confirme le très bon début de saison réalisé jusqu’ici. Les hommes d’André Villas-Boas livrent même de biens meilleurs prestations, celles-ci souvent remises en cause, notamment lors de la victoire 1-0 face à Strasbourg. Mais Pierre Ménès explique le contraste entre le championnat et la Coupe d’Europe par un manque de confiance en soi…

« Ce qui serait commode c’est de dire que le niveau entre la Ligue des Champions et la Ligue 1 est très différent. Moi je ne suis pas d’accord avec ça car je pense que Marseille aurait pu voire même dû prendre des points contre Porto et contre l’Olympiakos. Je pense que dès le premier match en Grèce, Marseille a saccagé ses chances en Ligue des Champions parce qu’ils ont fait un non-match. Il ont refusé le jeu, ils ont perdu 1-0 dans les dernières minutes. Tu commences en perdant sans jouer contre l’équipe la plus faible du groupe. Tu hypothèques toutes tes chances sachant que tu vas prendre zéro point contre Manchester City. Je pense que les Marseillais n’y croyaient pas alors qu’en championnat ils y croient. Alors évidemment c’est plus facile de jouer Bordeaux ou Angers que de jouer Porto. Mais il n’y a pas un écart abyssal entre l’OM et Porto non plus. Les Marseillais ont raté cette campagne en Ligue des Champions par manque d’investissement, par manque de confiance et surtout pour s’être résignés trop vite. »

Pierre Ménès – Source : Pierrot Face Cam (14/12/2020)