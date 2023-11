Riolo : « S’il le dit… c’est inquiétant pour l’OM »

Sur les ondes RMC sport, le journaliste, Daniel Riolo est revenu sur les déclarations de l’ancien buteur emblématique de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin, au sujet du manque de travail des attaquants de Ligue 1.

L’ancienne légende de l’ O.M , Jean-Pierre Papin s’est exprimé cette semaine dans le cadre du Cinquantenaire de l’institut national du football à Clairefontaine. Il a notamment donné son sentiment sur le niveau des attaquants dans le championnat de France. JPP n’a pas manqué l’occasion de souligner le manque de travail spécifique des buteurs qui évoluent en Ligue 1.

Sur les ondes de RMC sport, le journaliste, Daniel Riolo est revenu sur les déclarations de l’ancien international français pour aller dans son sens.

« Il faut rappeler qui est Jean-Pierre Papin aux plus jeunes. Il arrive à Marseille en 1986. C’est plus qu’une catastrophe, c’est terrible à tel point qu’on se demande si le mec n’a pas les pieds à l’envers. Techniquement ce n’est pas possible, et on se dit tous mais pourquoi pas moi. Et ce mec là est tellement un bosseur, mentalement fort, que ça devient un monstre. En matière de travail, si il y a bien un mec qui sait ce que c’est que de faire du spécifique, de rajouter des séances, de bosser comme un dingue, pour cinq ans après devenir ballon d’or, c’est bien lui. Ça veut bien dire qu’on peut progresser avec le travail et que ces fameuses histoires sur il a du talent, il sait faire, tout ça c’est du bidon. Que tu es des prédispositions, évidemment, mais des talentueux qui se sont cassés la gueule il y en a mille. Donc si Papin dit que les attaquants de Ligue 1 ne bossent pas assez, mais il n’y a même pas de débat à avoir c’est qu’il le sait, et c’est que c’est vrai. On parle de Jean-Pierre Papin, un ballon d’or. Alors c’est inquiétant pour l’OM, c’est inquiétant pour notre championnat. Mais tout le monde le sait, on bosse beaucoup moins en France, « a ainsi déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot ce mercredi soir.

