Riolo comprend le mécontentement des lyonnais !

Peu sanctionné suite aux incidents du match Lyon – OM, le club de Jean Michel Aulas l’a été bien plus durement après les débordements du match de Coupe de France face au Paris FC…

Le Paris FC et Lyon ont été éliminés de la Coupe de France par la FFF. Par un communiqué, Lyon a commenté ces sanctions: « L’Olympique Lyonnais prend acte des lourdes sanctions de la commission de discipline de la FFF et poursuit son travail d’identification des personnes impliquées dans les incidents lors du match PFC / OL. »

Sur Twitter, Daniel Riolo a commenté la situation.

Je comprends parfaitement que les Lyonnais soient mécontents — Riolo

« L’OL éliminé de la Coupe de France. Le PFC aussi. Responsabilité partagée ? Pas vraiment puisque l’OL a une sanction plus lourde… Bref comme dit dès le fameux soir, Lyon ne pouvait plus continuer cette compétition… Car ce sont les hooligans de l’OL qui ont initié les incidents. Des “supporters” peuvent faire perdre un club, des joueurs… preuve qu’il faut concevoir que le supporter fait partie du club pour le meilleur et le pire… Après, je comprends parfaitement que les Lyonnais soient mécontents et disent à juste titre : il y a eu pleins de soucis avant et là, bim c’est pour notre gueule la grande première ! Il faut toujours un virage, une première et l’OL paye, ça c’est vrai. La décision est diplomatique pour ne pas donner le sentiment de taper uniquement sur l’OL… À un moment il va quand même falloir assumer si on veut sortir de ses situations ». Daniel Riolo – Source: Twitter (28/12/2021)