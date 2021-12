Riolo fait un parallèle (étonnant) entre Lyon et l’OM !

Ce mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée de la phase des matchs allers de ligue 1, l’OM a concédé un match nul contre Reims à domicile (1-1). Lyon a également perdu des points sur sa pelouse contre Metz (1-1). Le journaliste Daniel Riolo a évoqué les prestation des deux club rivaux dans l’émission l’After Foot.

Dans l’émission l’After Foot, sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur les prestations de l’Olympique de Marseille et de Lyon. Il fait même un parallèle assez étonnant sur le jeu et les résultats des deux équipes alors que Marseille est deuxième ex aequo du championnat. Lyon est quant à lui 13e de Ligue 1.

Ça redouble de passes mais c’est stérile Riolo

« Il y a un parallèle à faire entre Lyon et Marseille. Si l’on prend les stats, les deux équipes ont 70-75% de possession de balle, un nombre de passe trois fois supérieurs à l’adversaire, plus du double d’occasions et de tirs. et dans les deux matchs c’est à peu près pareil. On a deux équipes qui mettent la main sur le ballon qui dominent le jeu mais ne font rien de cette domination. Ça redouble de passes mais c’est stérile. Au début de la saison on était ravi du discours des deux entraîneurs. Le discours a de quoi séduire tous les amoureux du foot. Quelques mois plus tard à mi saison Marseille est toujours dans le coup , le classement est correct mais c’est pas flamboyant… et Lyon est clairement à la ramasse, il faut même retrouver un tel fiasco dans l’histoire de ce club à mi-saison, ça doit remonter à très longtemps. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport

Lyon, c’est l’endroit où je me suis fait le plus voler – Antonetti

Au terme de la rencontre entre Metz et Lyon hier soir, l ‘entraîneur de Metz Frédéric Antonetti a fustigé l’arbitrage après avoir concédé un match nul concédé à Lyon ce mercredi soir (1-1). Le coach lorrain évoque notamment le but refusé à Opa Nguette au tout début de la rencontre.

« Je n’avais pas vu l’image, et là je l’ai revue. C’est catastrophique. L’arbitre m’a dit qu’il avait confiance en les outils. Mais les outils sont utilisés par des hommes, et moi je n’ai pas confiance dans les hommes. » Lyon, c’est l’endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière, s’est-il emporté. J’ai les boules car ça fait plusieurs faits de jeu cette saison. Je ne vous parle pas si ça avait de l’autre côté… On en aurait parlé une semaine. Ce n’est pas juste. » Frédéric Antonetti– Source : Conférence de presse