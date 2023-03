Riolo croit à un scénario où l’OM est champion devant le PSG !

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a expliqué que le titre de champion de France était encore envisageable pour l’OM à condition de faire un sans faute ou presque jusqu’à la fin de la saison.

Après la victoire obtenue à Reims (1-2) et la défaite des parisiens à domicile contre le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille est revenu à 7 points de son rival et de la tête du championnat. Si le PSG semblait avoir fait le plus dur dans la course au titre en s’imposant au Stade Vélodrome le 26 février dernier (0-3), la nouvelle contre-performance des joueurs de Christophe Galtier redonne de l’espoir aux supporters marseillais qui se remettent à rêver du titre de champion de France. Dans l’After Foot, Daniel Riolo explique que le PSG peut encore perdre le championnat à condition que l’OM ne laisse plus de points dans le sprint final.

Si l’OM gagne 8 matchs sur 10, ils ne seront pas loin

« Je pense que ça dépend plus de l’OM. Sur les 10 derniers matchs de l’OM, s’ils arrivent à en gagner 8 sur 10, ils ne seront pas très loin. Que le PSG perde 2 des 3 prochains matchs, contre Lyon, Nice et Lens, cela ne m’étonnerait pas. Sur la fin de saison, ils vont avoir un paquet de joueurs blessés, d’autres complètement démobilisés. S’ils refont des matchs comme contre Strasbourg où ils mènent 2-0, c’est dans la poche, mais qu’ils se font reprendre, ils seront loin à la fin. » Daniel Riolo – After Foot (21/03/2023)

Il va falloir se poser des questions sur Vitinha

Sur les antennes d’RMC Daniel Riolo est aussi revenu sur l’arrivée de Vitinha à Marseille. Il en a profité pour soulever des interrogation sur le manque de temps de jeu accordé à l’attaquant portugais.

« Je trouve que l’OM a eu par moment des situations mal exploitées. Il y a eu des phases de jeu, dont deux grosses occasions en début de match pour Nuno Tavares qui peuvent changer la donne. Cela ne veut pas dire qu’ils vont gagner le match, mais mener 1-0 dans un tel match cela peut devenir quelque chose d’intéressant. Après il faut être habile devant et c’est là que tu vois qu’il te manque des joueurs. On est le 26 février, il va quand falloir poser la question de Vitinha. 30M€ pour le recruter, tu ne le vois pas la première semaine ok, mais il est venu pour quoi en fait ? Il y a un problème ? Il se sont aperçus à l’entrainement que c’est une banane ? Je suis quand même très étonné de ce qui est en train de se passer avec ce joueur. Et c’est pareil pour Ounahi, les deux recrues ne sont quasiment pas utilisées. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (26/02/2023)