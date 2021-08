Riolo et Djellit s’enflamment (déjà) pour l’OM !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Montpellier (2-3) ce dimanche soir en match de clôture de la première journée de Ligue 1. Les journalistes Daniel Riolo et Nabil Djellit ont été visiblement emballés par la prestation des olympiens.

L’Olympique de Marseille n’a pas raté ses débuts en Ligue 1 bien au contraire. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés (2-3) contre Montpellier ce dimanche avec la manière. Mené deux buts à zéro à la pause, contre le cours du jeu, l’OM a renversé le match en montrant du caractère mais aussi de très belles choses dans le jeu. La prestation des marseillais n’est d’ailleurs pas passée inaperçue. Les journalistes Daniel Riolo et Nabil Djellit ont été clairement emballés par le match du club marseillais. « Cet OM ça va être un régal … », a ainsi déclaré le premier sur son compte twitter. « Messi ou pas, l’OM c’est le feu assuré chaque saison.. », a pour sa part posté le second sur le même réseau social.

Cet OM ça va être un régal … 🤩🤩 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 8, 2021

Messi ou pas, l’OM c’est le feu assuré chaque saison… #MHSCOM pic.twitter.com/T18K7e1QzX — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 8, 2021

En conférence de presse d’après match l’entraineur argentin de l’Olympique de Marseille a savouré ce premier succès de son équipe en soulignant avant tout la manière.

On n’a pas abdiqué, je retiens plus la forme que le résultat ce soir

« Chaque match est différent, mais a une idée forte, on veut toujours être protagoniste, avoir le ballon. On ne doit jamais lâcher nos principes. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, on doit poursuivre sur ce chemin, porter ce maillot a une valeur très claire. C’est très bien de gagner ici, c’est un terrain très difficile. C’est bien de voir que le beau jeu amène des résultats positifs, cela permet de convaincre tout le monde de nos principes. On n’a pas abdiqué, je retiens plus la forme que le résultat ce soir. » Jorge Sampaoli – Source : L’Equipe

Prochain rendez-vous pour l’Olympique de Marseille, ce dimanche au stade Vélodrome face aux Girondins de Bordeaux pour la seconde journée de Ligue 1 à 20h45. Le vélodrome pourrait accueillir près de 50 000 supporters pour cette grande première à domicile en match officiel.