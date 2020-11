Riolo : « Le niveau de l’OM est lamentable »

L’Olympique de Marseille compte actuellement 18 points après 9 matchs de championnat. Les hommes d’André Villas-Boas n’ont jamais fait autant depuis la saison 2014-2015 avec Marcelo Bielsa (22 points). Mais malgré la victoire face à Strasbourg (0-1), l’OM fait face à de nombreuses critiques notamment sur le jeu.

//www.dailymotion.com/embed/video/x7xapoi?autoPlay=1[/dailymotion_embed]

Après la victoire arrachée de l’OM grâce au seul tir de la rencontre, André Villas-Boas était encore remonté face aux questions des journalistes. Cependant, le coach portugais n’a pas hésité à remonter les bretelles de ses joueurs. Mais cette fois, c’est Daniel Riolo qui en rajoute une couche. Alors que l’OM compte toujours un match en retard face à Lens, le club marseillais pourrait grimper à la seconde place en cas de victoire dans cette rencontre. Une situation qui dérange le journaliste…

L’OM virtuelement Deuxiéme, ça me met une grande tarte – daniel riolo

« J’avais complètement oublié ce match en retard de l’OM (vs Lens). Et Marseille est virtuellement deuxième s’il gagne ce match. Là, d’un coup ça me met une grande tarte parce que le niveau de l’OM est tellement lamentable… »

Daniel Riolo – Source : RMC (09/11/2020)