Riolo : « L’OM qui est devenu fébrile, les catastrophes arrivent vite malheureusement »

Dans l’émission l’After Foot, le journaliste de RMC Sport a analysé la victoire de l’Olympique de Marseille face à Bâle (2-1) ce jeudi soir en Conference League.

« Il y avait matière a faire beaucoup mieux je n’ai pas trouvé les marseillais fringants. C’est un peu toute l’équipe qui est devenu fébrile et a baissé d’un coup. Il y a eu cette action complètement folle avec la tête de Rongier, heureusement que Mandanda pousse fort sur les jambes pour aller sauver ça parce que ça pouvait vriller en catastrophe. Faire nul contre Bâle cela aurait été affreux en plus avec un but ridicule. (…) A partir du moment où tu n’a pas fait la différence alors que les occasions tu les as eu, tu sais en Coupe d’Europe les catastrophes ça arrive vite malheureusement » Daniel Riolo – Source : RMC Sport

Il y a une équipe qui a tiré 20 fois et l’autre – Sampaoli

La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli en conférence de presse juste après la victoire de l’OM face à Bâle (2-1) :

« Je crois que l’analyse doit être faite sur la grande différence footballistique qu’il y a eu sur le terrain. Il y aurait pu y avoir 4 buts de différence face à cette bonne équipe. C’est dommage de prendre ce but de Bâle qui parait peut-être hors-jeu. (…) « Nous pensons qu’il faut répéter ce genre de prestations comme aujourd’hui ou la première mi-temps de Monaco. Mais il faut plus convertir, il aurait dû y avoir au moins 4 buts de différence. Alors qu’au final on va aller en Suisse avec un seul but d’avance. (…) « Il y a une équipe qui a tiré 20 fois et l’autre, une mais au final ça se termine à 2-1. En plus avec ce hors-jeu… La réussite n’est pas forcément de notre côté. » Jorge Sampaoli – Source : Football Club de Marseille