Un ancien de l’OM s’enflamme pour Guendouzi !

Mattéo Guendouzi a de nouveau délivré un grand match face à Angers vendredi soir. Dans les colonnes de La Provence, Renato Civelli a été impressionné par les prestations du milieu de terrain.

Une nouvelle prestation de haute volée. Mattéo Guendouzi a de nouveau impressionné vendredi soir lors du succès olympien face à Angers (5-2). Le milieu de terrain s’est montré décisif lors de la réduction du score de l’OM en délivrant une passe décisive pour Arkadiusz Milik.

A lire aussi : OM : Le message de Pablo Longoria après le triplé de Milik !

Omniprésent sur le terrain, l’ancien joueur d’Arsenal a même récupéré le brassard de capitaine lors de la sortie de Dimitri Payet. Interrogé à son sujet dans les colonnes de La Provence, l’ancien joueur de l’OM, Renato Civelli a encensé le match livré par Mattéo Guendouzi.

Ce n’est pas si courant de voir des milieux capables de jouer comme lui – Renato Civelli

A lire aussi : OM : Guendouzi, l’âme de cette équipe…

« Guendouzi est à l’origine du premier but, mais sur d’autres actions qui n’ont pas abouti, c’est lui qui a été au départ, ce n’est pas si courant de voir des milieux récupérer le ballon et être capables de jouer ensuite comme lui. Je n’étais pas très fan de Mattéo Guendouzi, sa personnalité. C’était la première fois que je le voyais en live et là, il a été l’homme du match. Il a récupéré beaucoup de ballons, fait du pressing, il m’a vraiment fait changer d’avis et convaincu. » Renato Civelli – Source: La Provence (07/02/2022)

L’Argentin de l’OM et Nice a été enchanté par l’accueil reçu ces derniers jours dans ses anciens clubs #Civelli #TeamOM #OGCNOM https://t.co/tzPxv2JO8F — La Provence OM (@OMLaProvence) February 7, 2022

On joue au football, c’est ce qu’on aime – Mattéo Guendouzi

À l’issue de la rencontre face à Lens le 22 janvier dernier, Mattéo Guendouzi était venu s’exprimer au micro de Canal+. Passeur décisif pour le premier but de Cédric Bakambu, le milieu de terrain olympien s’était également montré omniprésent sur le terrain.

« Je trouve qu’on a été très bons que ce soit avec le ballon mais aussi défensivement. On a très bien défendu tous ensemble, des attaquants jusqu’au gardien. Aujourd’hui avec le ballon, on a réussi à faire de très belles sorties, on avait à coeur de bien jouer. On réalise nos meilleurs matches depuis un bon moment donc c’est très bien. C’est l’idée du coach, la philosophie du club et de l’équipe maintenant. On a à coeur de repartir de derrière, de préparer de très belles actions. On défend, on prend beaucoup de risques et c’est ce qui nous permet aussi d’avoir des belles occasions par la suite. On peut se mettre en danger 2-3 fois on joue au football et c’est ce qu’on aime. Quand on fait des matches comme ça, on est très heureux, on a vraiment le sourire. C’est quelque chose de très beau ce soir. Je vis les matches à fond, je veux toujours les gagner ces matches-là. On a vraiment une très belle équipe, on a tout pour faire une très bonne saison. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal+ (22/01/2022)