Riolo prévient les supporters de l’OM : « Il peut péter des câbles »

Au micro de RMC le célèbre journaliste Daniel Riolo a fait part de son avis quant à la signature probable de Roberto De Zerbi à l’OM.

Alors que la nouvelle a affolé le monde du foot hier, Roberto De Zerbi devrait bien s’engager avec Marseille dans les prochains jours. L’OM était pourtant en contact très avancés avec le coach portugais, Sergio Conceiçao depuis plusieurs semaines. Ça devrait bien être le tacticien italien sur le banc marseillais la saison prochaine de quoi faire réagir Daniel Riolo au micro de RMC Sport, « Il peut péter des câbles, attention, ça peut emballer les gens, il peut y avoir des coups de mou, mais en tout cas, il va se passer plein de choses », a-t-il confié. « C’est hyper excitant pour l’OM. Quand on sait dans quelle situation est la Ligue 1 aujourd’hui : il n’y a pas de diffuseur, il n’y a plus de thunes, les gens se demandent comment ils vont regarder les matchs… Vous vous rendez compte ? C’est génial pour l’OM et la Ligue 1 ! », ajoute le journaliste. En effet La LFP n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine. De quoi inquiéter les clubs non européens et les plus petits clubs du championnat. Concernant Roberto De Zerbi l’OM devra payer sa clause libératoire fixez à 6 millions d’euros afin de s’attacher ses services.

▶️▶️ Riolo : « De Zerbi ? Il peut péter des câbles mais attention, ça peut emballer les gens. Il peut y avoir des coups de mou mais, il va s’en passer des choses ! C’est hyper excitant pour l’OM ! Quand on connaît la situation actuelle de la L1 : aucun diffuseur, aucun argent,… pic.twitter.com/UzgHWo3iok — Fanatic0M (@Fanatic0M) June 14, 2024

