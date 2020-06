Riolo (salaire Payet) : « Eyraud a une mission, c’est de nous prendre chaque jour toujours un peu plus pour des cons…

Lors d’une conférence de presse accompagnée de Dimitri Payet et André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a annoncé la prolongation de contrat de son milieu de terrain assortie d’uns baisse significative de son salaire. Le meneur de jeu olympien voudrait terminer sa carrière à l’OM et au-delà poursuivre un projet de reconversion…

A la surprise générale, l’Olympique de Marseille a annoncé la prolongation de contrat de Dimitri Payet jusqu’en 2024. Le meneur de jeu marseillais a accepté une énorme baisse de salaire pour terminer sa carrière à l’OM, avec à la clé une reconversion au sein du club. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a donné son sentiment sur ce qu’il estime être une opération de communication orchestrée Jacques Henri Eyraud :

Il nous prend pour des cons ! – Daniel Riolo

« Pour un joueur de 33 ans, qui de toute façon n’aurait trouvé un contrat nul part ailleurs. On nous raconte une belle histoire, une très très belle histoire. Maintenant, pour l’OM qui de toute façon avait encore deux ans avec Payet avec un gros contrat. C’est une forme qu’on va qualifier de gagnant-gagnant si Payet et encore performant. Eyraud a une mission chaque jour c’est de nous prendre toujours un peu plus pour des cons… »

Daniel Riolo – Source : After Foot RMC