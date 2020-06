VENTE OM : « Tu ne pourras pas jeter de l’argent pour acheter Griezmann… »

Extrait de notre émission spéciale « vente OM » vendredi dernier suite à la confirmation de Mourad Boudjellal de l’existence d’un projet de rachat du club avec des investisseurs du Moyen-Orient. Notre journaliste Mourad Aerts évoque les chiffres relayés par la presse autour de ce projet.

Mourad Boudjellal serait donc bien au coeur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille par fonds du Moyen-Orient. Plusieurs chiffres ont même déjà circulé. Un montant total de 700 millions d’euros répartis de la sorte : 300M€ pour Frank McCourt, 200 M€ pour combler le déficit et 200 millions d’euros pour le mercato. Ces chiffres n’ont bien évidemment pas été confirmés mais, permettraient-ils de faire changer de dimension l’OM ? C’est la question à laquelle répond notre journaliste Mourad Aerts (voir en images ci-dessus)

« Pourquoi pas, mais je pense aussi que nous les médias, nous devons aussi donner les bons outils aux supporters pour réfléchir. Même si tu as 200M€ tu es toujours sur le marché Français. Même avec les moyens du PSG on ne pourra pas surpayer des joueurs. Acheter des joueurs c’est bien, mais il faut que ça te serve à quelque chose pour faire grandir le club. Déjà tu ne pourras pas jeter de l’argent pour acheter Antoine Griezmann. Tu pourras peut-être l’acheter si dans trois ans tu as fait grandir le club, que tu arrives à avoir plus de recettes, et donc plus d’argent pour pourvoir augmenter ta masse salariale. C’est comme ça que tu grandis et qu’à terme tu peux peut-être avoir des « Antoine Griezmann. Ça il faut le dire aux supporters. Mais c’est quelques chose de très excitant je trouve de voir grandir un projet de cette manière » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille