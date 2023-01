Riolo se pose une question importante sur la fin de mercato de l’OM…

Le mercato hivernal fermera ses portes ce mardi soir. L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un numéro 9 pour remplacer Bamba Dieng. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a aussi évoqué le cas Guendouzi.

Il ne reste plus que quelques heures à Pablo Longoria pour dénicher un avant-centre. Le marché des transferts hivernal refermera en effet ses portes ce mardi soir. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille multiplient les contacts (Azmoun, Vitinha). Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo s’interroge sur la fin de mercato du club marseillais et sur le cas Mattéo Guendouzi.

« L’OM va bouger avant mardi soir. Ils sont sur mille feux pour l’attaquant. Et l’arrivée d’Ounahi pose un peu question. La qualité du joueur OK, mais quel sera son positionnement. Le milieu de terrain est clair aujourd’hui ça marche Rongier Veretout. Il n’y a pas de raison d’aller mettre le bordel là dedans. Ils ont perdu Gueye qui est allé à Séville . Est-ce que Ounahi va être dans la rotation à la place de Gueye ou peut-il jouer dans les deux de devant. C’est possible mais ça veut dire qu’il sort un joueur. Même si on ne le dit pas, est-ce que ça ouvre la porte à un départ de Guendouzi jusqu’à demain soir minuit. Je ne sais pas, je pose la question en ayant un léger doute quand même… » Daniel Riolo – Source RMC Sport (30/01/2023)