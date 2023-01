Mercato OM : Déjà un premier indice sur la somme pour Azmoun?

D’après les informations du journal L’Equipe, le dossier Azmoun pourrait se finaliser pour une somme inférieure à 10 millions d’euros !

L’Olympique de Marseille s’est bien positionné pour récupérer Sardar Azmoun d’après L’Equipe. Le quotidien sportif explique que l’attaquant est intéressé à l’idée de rejoindre l’OM et Igor Tudor. Les négociations seraient en cours avec le Bayer Leverkusen.

Le club allemand serait disposé à faire partir l’attaquant iranien pour une somme inférieure à 10 millions d’euros… Un deal qui serait donc bien moins cher que les précédents avec Moffi ou Vitinha où des sommes aux alentours de 20 millions d’euros étaient annoncées.

Après l’échec des dossiers Moffi et Vitinha, l’Olympique de Marseille aurait foncé sur Sardar Azmoun d’après les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste nous informe en exclusivité que le club est en négociations avec l’Iranien qui évolue au Bayer Leverkusen.

Il ne s’agirait que d’une piste explorée par l’OM parmi 2 à 3 autres options à ce poste. L’Olympique de Marseille doit se renforcer en attaque après les départ de Bamba Dieng et Luis Suarez. L’international sénégalais s’est envolé vers Lorient pour 8M€ et 2M€ de bonus.

Excl: Olympique Marseille open talks to sign Sardar Azmoun, negotiations now ongoing for permanent move from Bayern Leverkusen 🚨⚪️🔵 #OM

Azmoun, one of 2/3 options explored by OM — looking for new striker on #DeadlineDay. pic.twitter.com/aKuKM0YhZB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023