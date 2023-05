Rothen dézingue Turpin… mais l’OM aussi !

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur le communiqué publié par l’OM concernant les erreurs de la VAR, le calendrier et la commission de discipline de la LFP.

Ce samedi soir, l’OM s’est vu refuser un but face au RC Lens. Clément Turpin n’a pas validé la réalisation d’Alexis Sanchez pour une faute sur Danso. Suite à cette défaite, l’OM a publié un communiqué pour se plaindre du manque d’équilibre des décisions de la VAR. Sur RMC, Jérôme Rothen a désapprouvé la façon de faire du club marseillais.

« J’ai été très surpris de ce communiqué-là. Quand un arbitre passe à côté de son match, on le dit. Mais, souvent, ça s’équilibre un petit peu sur une saison. Je n’imagine pas une seule seconde qu’il y ait un complot contre l’OM. Que Clément Turpin ne soit pas à la hauteur sur certains matchs, c’est la vérité. Mais il n’y a pas que Marseille qui en a été victime. Il est nul contre Lorient, il est nul contre Lyon, il n’est pas terrible contre le PSG… Ces clubs pourraient aussi mettre en avant que Clément Turpin a trop fait parler de lui cette année », a expliqué l’ancien joueur du PSG.

Puis Rothen a lâché que ce communiqué n’était pas très bon pour l’image de l’OM, « derrière, ils nous parlent du calendrier de la finale de la Coupe de France, poursuit-il. Ils sont partis dans des tirades de malade alors que s’ils s’étaient qualifiés contre Annecy et fait une finale de Coupe de France, ils auraient aussi payé le fait de jouer le samedi soir puis le mardi ou mercredi, comme Nantes et Toulouse l’ont fait. Est-ce que ça c’était mieux que de regarder son adversaire jouer contre Toulouse ? Pour moi, c’est un communiqué terrible pour l’image du club. »

S. Guy : « En direct pour moi, il n’y a pas faute ! »

Sur RMC toujours, Stéphane Guy a expliqué dans l’After que lui non plus n’aurait pas sifflé cette faute. »Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus. Après, en analysant les ralentis, en deuxième, troisième vision, on voit qu’il y a double contact en haut et en bas. Les deux cumulés peuvent éventuellement amener l’arbitre à prendre cette décision-là. Moi, je ne l’aurais pas prise parce que je suis tellement biberonné au football anglais que pour moi, il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions… »