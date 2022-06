Rothen : « Griezmann à l’OM, je ne suis pas sûr qu’il soit totalement dans le refus aujourd’hui… »

Comme tant d’autres, Antoine Griezmann n’a jamais caché son affection pour l’Olympique de Marseille. L’international français se trouve dans une situation compliquée à Barcelone qui ne souhaite pas le conserver. Il n’en fallait pas plus pour relancer le fantasme de son arrivée sur la Canebière…

Jérôme Rothen pourtant ancien Parisien adorerait voir le Champion du Monde 2018 débarquait dans le Sud de la France. Il a expliqué pourquoi sur les ondes de RMC Sport hier.

Il ne faut pas refaire de Strootman

« Il ne faut pas refaire de Strootman. Et en l’occurence Witsel, ça peut y ressembler. Même si… ça ne veut pas dire que Witsel a le même niveau que Strootman, je pense que ça peut vraiment être intéressant au milieu de terrain. Et puis il y en a d’autres, des joueurs d’expérience, libres et qui peuvent tirer l’OM vers un certain niveau. Mais il n’y en a pas beaucoup. Par contre, il peut y avoir des prêts ou des joueurs en situation d’échec aujourd’hui. Surtout avant la Coupe du Monde. Ne serait-ce que du côté français… Je pense à Griezmann. Ils veulent le garder à l’Atletico Madrid mais juste pour un coup financier. S’ils le gardent, je ne suis pas sûr qu’il retrouve son talent et retrouver un niveau pour s’imposer en équipe de France. Par contre, arriver en France, dans un club où tu mets la passion, tu mets le cœur… Les gens vont s’imaginer des choses incroyables mais il faudra faire des concessions financières ne serait-ce que sur un an ou sur deux ans… Ça peut être génial ! Si Longoria arrive à trouver les mots pour attirer ce genre de joueurs… On part de loin mais avec ce qui s’est passé là en sélection pour Antoine Griezmann et toute l’année en club avec l’Atlético Madrid, je ne suis pas sûr qu’il soit totalement dans le refus aujourd’hui. » Jérôme Rothen – Source : RMC Sport

