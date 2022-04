Mercato OM : « La situation de Sampaoli n’est pas complètement réglée »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono et le journaliste de l’Équipe Mathieu Grégoire. Un extrait consacré à l’avenir du coach marseillais Jorge Sampaoli.

Dans le dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono et le journaliste de l’Équipe basé essentiellement à Marseille, Mathieu Grégoire ont évoqué le futur de l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli qui pourrait envisager d’aller voir ailleurs lors de ce mercato estival.

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire appelle à la prudence concernant l’avenir du coach de l’OM, Jorge Sampaoli.

La situation de Sampaoli n’est pas complètement réglée, il n’y a pas 100 % de chance qu’il reste à l’OM. C’est un entraîneur qui a toujours cette idée de dire ce qu’il a accompli en un an et demi plutôt que de donner du rêve et de se projeter sur trois ans avec un projet à long terme. Non, le fait qu’il dise qu’il est en train de préparer le mercato n’est pas une indication parce qu’il dit aussi qu’il a toujours un petit cahier avec des noms de joueurs, c’est quelqu’un qui est toujours prêt. Il vient du championnat du Brésil où il a changé de club chaque année où il a un côté très argentin, hormis les sélections quand tu t’installes en club, la vie est très éphémère, tu peux être dégagé du jour au lendemain, mais aussi que tu peux trouver du job du jour au lendemain. Sampaoli est quelqu’un d’assez réactif, il est capable de dire qu’il s’en va pour un autre projet, il l’avait déjà fait lorsqu’il a quitté Séville au bout d’un an pour prendre la sélection d’Argentine. Mathieu Grégoire – Source : Débat Foot Marseille (19/04/2022)