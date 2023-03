Rothen se paye l’OM après le fiasco contre Annecy

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG Jérome Rothen est revenu sur la défaite de l’OM contre Annecy en Coupe de France ce mercredi soir au stade vélodrome.

« Le problème est qu’ils ne peuvent pas avoir envie de la même façon contre le PSG et contre Annecy. La première mi-temps de l’OM est cohérente. Ils mènent 1-0. Le seul souci c’est comment faire plus de différences face à une équipe qui était un peu morose en première mi-temps ? Les manques de Marseille depuis le début de la saison, d’un point de vue technique de certains joueurs et d’un point de vue tactique de la part d’Igor Tudor, on les a vus éclater en première période et surtout en deuxième. Quand Marseille a une baisse physique, on voit beaucoup de manque technique dans cette équipe, de créativité. C’est la réalité ! C’est pour ça qu’ils perdent logiquement hier. Annecy n’a rien volé ! » Jérome Rothen – Source : RMC Sport