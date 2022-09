OM : Nasri pointe du doigt la responsabilité d’un joueur…

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Tottenham (2-0) ce jeudi soir lors du premier match de la phase de groupe de Ligue des champions. Sur Canal + , l’ancien joueur de l’OM Samir Nasri a décortiqué le premier but encaissé par le club marseillais.

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est revenu sur le premier but encaissé par les olympiens face à Tottenham ce mercredi soir en Ligue des Champions. Il met notamment en cause le gardien de l’OM Pau Lopez qui aurait pu être décisif sur cette action selon lui.

A lire aussi : Pour Ménès, « Il ne fallait pas s’attendre à ce que l’OM marque des buts » avec ce joueur !

La tête est sur lui, et il fait une claquette dans sa cage… — Nasri

« Sur le premier but, il y a une erreur de marquage. Le petit mouvement de Kane crée le désordre entre Gigot et Bailly dans l’axe parce que Gigot suit Harry Kane au lieu de rester en place au marquage de Richarlison . Et en plus de ça ton gardien n’est pas décisif car le ballon est sur lui, et il ne fait pas l’arrêt dont tu as besoin à ce moment du match. Certes il y a un problème de communication entre les défenseurs, mais regardez quand même Pau Lopez ! Il n’est pas exempt de tout reproche. La tête est sur lui, et il fait une claquette dans sa cage… » Samir Nasri – Source : Canal +(07/09/2022)

A lire aussi : OM : Cazoo, le sponsor principal quitte déjà le navire?

La réaction de l’entraineur de l’OM au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« Je pense qu’on a fait un bon match. On a dominé Tottenham en première mi-temps, mais on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Le rouge a changé le match, ils n’ont pas eu beaucoup d’opportunités, ils ont fait deux centres et le match était terminé. Je ne peux pas juger le carton rouge, j’étais trop loin de l’action…» Igor Tudor – Source : Canal + (07/09/2022)