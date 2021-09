Rothen valide les décisions concernant Nice – OM, pas Anelka !

Après les sanctions et la décision de faire rejouer le match, personne n’est évidemment d’accord. En tout cas, pas les Marseillais. Eux voulaient une victoire sur tapis vert. En revanche, pour Jérôme Rothen, au vu de la configuration du match et de la défaite qui se profilait pour l’OM, il était impossible de donner match gagné à l’OM… ni à Nice.

Nice – Marseille à rejouer. Cela fait deux jours maintenant que sur les plateaux de débats football on ne parle que de ça. En revanche, même si on ne fait qu’en parlé et que tout le monde a eu le temps de scruter l’ensemble des sanctions, cette décision est toujours, un peu, restée en travers de la gorge du camp marseillais.

En effet, la direction du club ne cesse de clamer sa déception. Tout comme certains supporters d’ailleurs. Ils réclamaient une défaite sur tapis vert de l’OGC Nice. Seul sanction sportive pour les niçois : un retrait de points.

A lire : Sanctions Nice – OM : Payet « très touché » par sa suspension

Di Meco craignait une jurisprudence

Néanmoins, attribué une victoire d’un côté comme de l’autre aurait pu créer « une jurisprudence », comme l’expliquait l’ancien marseillais Eric Di Meco sur RMC lors du Super Moscato Show.

Souvent comparé avec le match Bastia – Lyon de 2017, il y a tout de même une nuance. Et, Di Meco a notifié cette nuance. Pour rappel, après des incidents sur le terrain avec des supporters corses venus agresser les joueurs lyonnais, l’OL avait gagné sur tapis vert. Néanmoins, Lyon ne perdait pas au moment où le match a été arrêté.

Tu ne peux pas donner match gagné à Marseille sachant qu’ils étaient en train de le perdre – Rothen

C’est ce que relève notamment le confrère d’Eric di Meco, Jérôme Rothen. Pour ce dernier, la décision de la LFP est juste. Contrairement à beaucoup, il ne souhaitait pas davantage de fermeté de la part de la commission de la LFP.

« Pour moi, je n’aurais pas compris qu’ils donnent la victoire à Nice sachant qu’il restait un quart d’heure de jeu. Et qu’en termes de sécurité, c’est quand même les Niçois qui sont responsables de cette image catastrophique qu’on a renvoyée au football français. Et c’est logique de ne pas donner la victoire à Marseille sachant que, sur le terrain, pendant 75 minutes, ils perdaient. C’est assez juste de rejouer le match. (…) Tu ne peux pas donner match gagné à Marseille sachant qu’ils étaient en train de le perdre » Jérôme Rothen – Source : RMC (09/09/2021)

Nicolas Anelka aurait donné match gagné à l’OM

En revanche, sur le plateau de l’émission de radio de Jérôme Rothen du RMC, « Rothen s’enflamme » un consultant n’est pas d’accord. Lui aussi ancien parisien, Nicolas Anelka aurait donné victoire à l’OM. Comme quoi, ces décisions ne satisferont définitivement personne.

https://twitter.com/Rothensenflamme/status/1435660586906537992