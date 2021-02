Roustan confirme pour la vente OM mais rajoute un bémol

En proie à une crise profonde, l’Olympique de Marseille traverse une période des plus délicates. Et la rumeur de la vente du club ne fait qu’empirer le climat tendu autour de l’OM. Et selon le consultant de L’Équipe Didier Roustan, cette rumeur pourrait être fondée…

La rumeur a eu l’effet d’une bombe. Les annonces successives de Canal + ainsi que du journaliste Thibaut Vézirian au sujet de la possible vente de l’Olympique de Marseille ont secoué l’actualité du club. Et le consultant de L’Équipe Didier Roustant irait plutôt dans leur sens…

Sur son compte Twitter, Didier Roustan a répondu à un internaute au sujet de l’éventuelle vente de l’OM. Et selon ses informations, cette dernière serait probable…

« J’ai entendu plus qu’un bruit/rumeur pour tout te dire..et par rapport à la qualité, en général, de certains informateurs, je pense que le club sera vendu oui.. aussi rapidement que cela se dit parfois ici ou là ? Ça en revanche je ne sais pas.. mais peut-être, juste pas de certitude niveau timing » Didier Roustan – Source : Twitter (05/02/2021)