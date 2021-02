Vente OM : McCourt dément catégoriquement et confirme Eyraud !

Suite à l’annonce de Thibaud Vézirian mais aussi de Canal+ d’une vente imminant de l’OM, Franck McCourt est sorti de son silence via la société qui gère son image, Image 7.

Frank McCourt a tenu à catégoriquement démentir « les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l’OM. Celles-ci ont pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel Frank McCourt s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans » peut-on lire en introduction d’un communiqué de la société Image 7.

Je resterai avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout — McCourt

«Frank McCourt dément catégoriquement les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l’OM. Celles-ci ont pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel Frank McCourt s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans : « mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations.» Image 7 – source : Communiqué (05/02/2021)