Rumeur mercato en bois du jour, le groupe face à Nîmes et deux jeunes recrues pour juin… les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. AU menu ce vendredi : la folle rumeur d’un intérêt de l’OM pour Rabiot, le groupe olympien face à Nîmes et l’envie de recruter deux jeunes dès cet hiver mais pour juin…

10M€ pour Rabiot… vraiment ?

Le mercato hivernal approche à grand pas et son cortège de rumeurs bidons qui va avec. Après l’OM sur Higuain, l’OM serait intéressé par Rabiot. Quand l’on connait les moyens du club olympiens, ce genre de cibles sont illusoires…

Parti libre du PSG, Adrien Rabiot s’est engagé avec la Juventus. Le milieu de terrain commence à peine à jouer sous les ordres de Sarri. L’entraîneur de la Juventus estime que ce dernier pourrait être la surprise de la 2ème partie de saison : « Il s’améliore de match en match. Il est mieux sur le plan mental, il est mieux intégré au groupe et s’habitue au jeu italien. Il a toujours une grande marge de progression et je pense qu’il peut être la vraie surprise de la deuxième partie de la saison ». Déjà, le départ de Rabiot lors du mercato de janvier est très hypothétique. Cela ne refroidit pas un média italien…

En effet, selon le media Tutto Mercato Juve, l’OM penserait à Adrien Rabiot pour un transfert en janvier ou en juin. Le club olympien aurait même préparé une offre de 10M€ avec un salaire équivalent à celui de la Juve.

En réalité, l’OM ne peut pas faire d’offre de 10M€ et alourdir sa masse salariale qui est sous le contrôle du Fair Play Financier. De plus, André Villas-Boas a une nouvelle fois répété jeudi qu’il n’y aurait pas d’arrivée cet hiver sans départ. Une rumeur à oublier donc…

Le groupe DE L’OM face A Nîmes

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Nîmes pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Les Olympiens restent sur six victoires consécutives face au LOSC, Lyon, Toulouse, Brest, Angers, et Bordeaux et un nul face à Metz. Sans Thauvin (cheville) ni Strootman (suspendu), AVB a par contre convoqué Mandanda et Benedetto encore incertains jeudi…

Gardiens :

S.Mandanda, Y.Pelé, Simon.N



Défenseurs :

Kamara, B.Sarr, Perrin, Sakai, Amavi, Caleta-Car, Alvaro

Milieux :

Sanson, Rongier, M.Lopez, Khaoui, Chabrolle

Attaquants :

Payet, Radonjic, Benedetto, Germain, Aké

Absents : Thauvin (cheville), Strootman (suspension), Sertic, Lihadji (choix de l’entraîneur)

L’OM prospecte beaucoup sur de jeunes joueurs — Bouhafsi

Selon le journaliste Mohamed Bouhafsi, le club olympien cherche de jeunes prospects qu’ils pourraient faire signer dès le mois de janvier mais pour une arrivée à Marseille en juin. Si l’OM avait a priori un œil sur le défenseur serbe Pavlovic qui a rejoint Monaco, d’autres noms circulent. Le japonais Takumi Minamino a été évoqué mais ce dernier a rejoint Liverpool, Villas-Boas aurait un œil sur son compatriote Sidnei Tavares (18ans), le défenseur anglais Nathan Ferguson (19 ans) est lui souvent évoqué…

« Ce n’est pas impossible de voir l’OM lâcher Strootman cet hiver. Pour prendre un joueur plus jeune, avec un plus gros potentiel et qui joue au même poste avec un plus petit salaire. (…) L’OM prospecte beaucoup sur de jeunes joueurs. Ils aimeraient bien trouver un ou deux joueurs qu’ils pourraient finaliser en janvier pour ensuite les voir arriver à l’OM en juin prochain. Il y a des réflexions autour de ça, surtout sur ce que l’on appelle des forts prospectes. Monaco l’a fait avec Pavlovic, cela peut être une possibilité pour l’OM… » Mohamed Bouhafsi – source : RMC