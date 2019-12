Rumeur Mercato : La donne a changé pour cet international Algérien annoncé dans le viseur de l’OM ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille ces derniers jours par la presse italienne, le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam n’a pas encore préparé ses valises pour quitter le club napolitain…

Le dossier Faouzi Ghoulam a été relancé ces denier jours. La presse italienne a en effet indiqué que l’Olympique de Marseille s’était positionné sur l’international Algérien. Alors que ce dernier souhaitait faire ses valises pour avoir du temps de jeu dans un autre club, la donne a peut être changé. Et pour cause, le départ de Carlos Ancelotti et l’arrivée de Gattuso à la tête de l’équipe pourrait avoir un impact sur l’avenir de l’ancien joueur de Saint-Etienne.

Ghoulam veut convaincre Gattuso

En effet, selon le média italien La Repubblica, le président De Laurentiis et son nouveau coach aimeraient s’offrir le latéral du Milan : Ricardo Rodriguez. Quid de Faouzi Ghoulam ?

Selon Tuttonapoli.net, Gattuso souhaiterait d’abord évaluer lui même ce dernier avant de prendre une décision. La latéral gauche algérien souhaiterait également convaincre son nouvel entraîneur de le conserver.

Les joueurs de Naples reprendront le chemin de l’entrainement le 20 décembre. Reste à savoir si Ghoulam parviendra à convaincre Gattuso où s’il devra trouver une porte de sortie pour se relancer.