Rumeur mercato : L’OM prêt à recruter deux jeunes joueurs dès janvier mais pour juin ?

L’OM ne recrutera pas cet hiver sans départ. André Villas-Boas a été clair sur ce sujet, mais pour autant, le club pourrait par contre anticiper son mercato estival…

Selon le journaliste Mohamed Bouhafsi, le club olympien cherche de jeunes prospects qu’ils pourraient faire signer dès le mois de janvier mais pour une arrivée à Marseille en juin. Si l’OM avait a priori un œil sur le défenseur serbe Pavlovic qui a rejoint Monaco, d’autres noms circulent. Le japonais Takumi Minamino a été évoqué mais ce dernier a rejoint Liverpool, Villas-Boas aurait un œil sur son compatriote Sidnei Tavares (18ans), le défenseur anglais Nathan Ferguson (19 ans) est lui souvent évoqué…

L’OM prospecte beaucoup sur de jeunes joueurs — Bouhafsi

« Ce n’est pas impossible de voir l’OM lâcher Strootman cet hiver. Pour prendre un joueur plus jeune, avec un plus gros potentiel et qui joue au même poste avec un plus petit salaire. (…) L’OM prospecte beaucoup sur de jeunes joueurs. Ils aimeraient bien trouver un ou deux joueurs qu’ils pourraient finaliser en janvier pour ensuite les voir arriver à l’OM en juin prochain. Il y a des réflexions autour de ça, surtout sur ce que l’on appelle des forts prospectes. Monaco l’a fait avec Pavlovic, cela peut être une possibilité pour l’OM… » Mohamed Bouhafsi – source : RMC