Rumeur mercato OM : Accord entre Milan et Thauvin ?

C’est un dossier symbolique pour l’OM. Son meilleur buteur et l’un de ses meilleurs joueurs, champion du monde 2018 pourrait partir libre en juin prochain. Si Florian Thauvin négocie avec l’OM une éventuelle prolongation, il peut signer avec le club de son choix dès janvier prochain.

Pablo Longoria tente de convaincre Florian Thauvin de prolonger son contrat avec l’OM. Sauf que ce dossier s’annonce particulièrement épineux, d’autant que plusieurs clubs étrangers seraient en discussions avec ses agents. Selon les informations de TodoFichajes, « Milan a conclu un accord avec l’agent du joueur pour rejoindre le nouveau projet la saison prochaine. L’international français encaissera par la suite 3 M€ (net par an) de salaire et signera pour 4 saisons. » Une information qui ne pourra être confirmée, si elle s’avère vraie, qu’après l’ouverture du mercato de janvier…

Interrogé par RMC en marge de sa conférence de presse ce mardi, Florian Thauvin avait évoqué son avenir à l’OM. Ce dernier confirmait avoir débuté des discussions concernant une prolongation de contrat, mais rien n’est décidé…

pour l’instant, je ne sais pas — THAUVIN

« Honnêtement pour l’instant, je ne sais pas. C’est trop tôt pour le dire. Rien n’est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l’instant, c’est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l’instant, c’est sur ça que je suis focalisé. » Florian Thauvin – source: RMC (24/11/2020)