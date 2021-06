Rumeur mercato OM : Le PSG veut aussi David Luiz ?

Cité depuis plusieurs semaines comme une piste de l’Olympique de Marseille, David Luiz recevrait très souvent des appels de la part de Jorge Sampaoli pour qu’il le rejoigne dans le sud de la France. Alors Rennes est un autre club cité pour accueillir le défenseur, le PSG serait aussi intéressé…

Cela fait plusieurs semaines maintenant que l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de David Luiz pour renforcer la défense la saison prochaine. Avec le probable départ de Duje Caleta-Car et l’interrogation sur l’avenir de Leonardo Balerdi, un défenseur central doit être recruté à l’OM. Sampaoli apprécierait David Luiz et aurait même fait le voyage jusqu’au Brésil afin de le convaincre. Selon les informations du journaliste du 10 Sports Alexis Bernard, le Brésilien reçoit très souvent des appels, notamment du coach argentin.

Nasser voudrait Luiz ?

A LIRE : Mercato OM : Longoria proche de conclure deux nouveaux dossiers en plus de Konrad?

Toujours d’après le journaliste, le Stade rennais serait aussi dans la course afin de d’engager David Luiz, et lui proposerait un contrat de deux ans. Mais une autre écurie voudrait rapatrier son ancien joueur… le PSG. Le président Qatari aimerait fortement le Brésilien depuis son passage dans la capitale, et souhaiterait le récupérer. Pour l’instant, Leonardo ainsi que Pochettino n’auraient pas validé cette piste. Une information surprenante, à prendre avec des pincettes…

Interrogé sur notre plateau, Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous a donné des indications sur son niveau de forme.

Ce n’est plus forcément un leader– Baillif

A LIRE : Mercato OM : Longoria proche de conclure deux nouveaux dossiers en plus de Konrad?

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. A Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il na pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)

Pour revoir en intégralité l’intervention de Dominique Baillif