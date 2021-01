Rumeur mercato OM : Longoria tente un gros coup avec un international français ?

Décidemment Pablo Longoria travaille beaucoup avec ses réseaux italiens. Le directeur sportif olympien serait tenté par une autre possibilité du côté de Juventus…

Après avoir placé en prêt Strootman au Genoa, avoir conclu le deal Ake / Tongya, Pablo Longoria aurait plusieurs pistes en Italie pour y trouver le milieu de terrain recherché suite au départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Selon le média italien Calciomercatoweb.it, le directeur sportif de l’OM tenterait d’obtenir l’international français Adrien Rabiot. La Juventus serait ouverte à la discussion autour d’un deal comprenant un prêt payant de 2M€ et une obligation d’achat de 30M€. Un montant qui semble prohibitif pour les finances de l’OM. De plus on imagine mal l’ancien milieu du PSG et sa mère revenir en Ligue 1…

Un prêt payant de 2M€ pour Rabiot, puis une OA de 30M€ ? Vraiment ?

L’OM est très actif sur le marché hivernal, des discussions seraient en cours avec le nantais Imran Louza. Selon l’Equipe, Longoria disposerait d’une enveloppe entre 8 et 10 millions d’euros pour ce poste soit environ ce que réclamerait Nantes pour son meneur de jeu (10 – 12 millions d’euros.) Louza est sous contrat avec le FCN jusqu’en 2024. L’autre piste mène à Irfan Can Kahveci (25 ans). En effet, le président de l’Istanbul Basaksehir a indiqué que l’OM avait fait une offre pour l’international turc. Des discussions entre les deux clubs seraient en cours. Galatasaray et Fenerbahçe seraient également sur le coup. Ces deux derniers dossiers semblent plus correspondre aux finances du club olympien…