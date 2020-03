Rumeur Mercato OM : Trois clubs sur Florian Thauvin !

L’avenir de Florian Thauvin sera l’un des gros dossiers des prochains pour les dirigeants de l’OM, une fois sorti de la crise sanitaire du Coronavirus. Et pour cause, l’Olympien n’aura plus qu’un an de contrat le 30 juin prochain.

Opéré de la cheville, Florian Thauvin a quasiment vécu une saison blanche. Il pourra disputer les dix dernières rencontres de championnat avec l’OM une fois la crise sanitaire du Coronavirus sera passée. La question de son avenir devra ensuite se poser. Il ne lui restera en effet plus qu’un an de contrat en juin prochain. La possibilité de le voir quitter l’OM au terme de son contrat dans un an n’est donc pas à exclure, bien au contraire…

AS Roma, le Milan AC et Valence sur le coup !

Plusieurs clubs suivent donc sa situation. Comme l’indique Calciomercato l’AS Roma, le Milan AC et Valence surveilleraient ainsi Florian Thauvin de très près.

L’OM se trouve dans une situation financière extrêmement compliquée. Il sera donc extrêmement difficile, voir impossible, de proposer à l’international français une prolongation de contrat dans les prochains mois. Une vente lors du prochain mercato limiterait ainsi la casse financièrement et éviterait de le voir partir gratuitement dans un an.