Rumeur Mercato OM: Un top club de Premier League fonce sur Kamara !

Rare satisfaction olympienne de la saison, Boubacar Kamara impressionne et intéresse de nombreux clubs en Europe. Le milieu de terrain aurait tapé dans l’œil de Liverpool et de son coach Jurgen Klopp.

Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara démontre tout son talent. Véritable patron du milieu de terrain, le joueur formé à l’OM impressionne de plus en plus de monde, à commencer par ses coéquipiers. Présent en conférence de presse aujourd’hui, Alvaro Gonzalez a vanté les mérites de l’international espoir français.

« Pour moi, c’est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement, a assuré le défenseur espagnol en conférence de presse. Jouer en défense centrale, c’est plus facile qu’au milieu. Il l’a fait pour l’équipe. Je regarde les matchs chez moi et les choses qui se passent sur le terrain et pour moi, c’est le meilleur joueur du championnat. Il a 21 ans, on croirait qu’il en a 30… » Alvaro Gonzalez – Source: Conférence de presse (05.03.21)

Liverpool se place pour kamara !

Selon le site italien calciomercato.com, Kamara plairait à Liverpool. Le Champion d’Europe 2019 souhaiterait s’attacher les services du milieu du terrain marseillais. Cette saison, Jurgen Klopp a connu des gros problèmes en défense à cause de nombreuses blessures. Les Reds avaient jeté leur dévolu sur le défenseur marseillais Duje Caleta-Car avant que le transfert n’avorte au dernier moment. La capacité de Kamara a évolué au milieu et en défense pourrait donc être un plus très apprécié du côté de Liverpool.