Rumeur Mercato OM : Un club anglais prêt à bondir sur Thauvin ?

Même si des négociations pour une prolongation de contrat ont débuté, Florian Thauvin n’a encore rien signé et sera libre en juin prochain. Un statut qui commence à attirer des clubs y compris en Angleterre…

Après son passage raté à Newcastle, certains estimaient que le champion du monde 2018 était grillé en Premier League. Cependant, le joueur a bien évolué et son profil plait en Angleterre, d’autant qu’il sera libre en juin prochain. Selon Leicester Mercury, Florian Thauvin serait une cible de Leicester City et de son coach Brendan Rogers. Le club anglais, qui s’est offert Wesley Fofana (ex ASSE), était déjà sur le coup cet été. Mais le statut de joueur libre, si Thauvin de ne prolonge pas, attire encore plus le club anglais qui aimerait négocier son arrivée en juin prochain dès le mois de janvier. Pablo Longoria va devoir s’activer…

Leicester veut Thauvin ?

Téléfoot a publié une interview du directeur sportif de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol explique qu’il travaille avec l’entourage du joueur pour le prolonger.

A LIRE AUSSI : Ce sponsor qui pourrait mettre l’OM dans l’embarras?

« Je parle tout le temps d’avoir un patrimoine de club. Florian Thauvin est une part importante de ce patrimoine. Ce serait dur de perdre un joueur important comme lui, dans sa situation, libre de tout contrat. On doit travailler tous ensemble : club, joueur, entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. Le football, c’es toujours trouver des solutions aux problèmes. Arriver à un point de rencontre entre nous tous. Je crois vraiment dans les paroles de Thauvin lorsqu’il parle de continuité »

Pablo Longoria – Source : Téléfoot (20/10/2020)