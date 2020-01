Rumeur Mercato : Proposé à l’OM, ce latéral algérien gauche vers Bordeaux ?

L’OM ne sera pas, sauf grosse surprise, actif lors de ce mercato hivernal 2020. Pourtant les agents viennent toquer à la porte de Zubizarreta, sans succès. C’est le cas pour Naoufel Khacef, son profil pourrait par contre attirer le prochain adversaire des olympiens : Bordeaux…

Naoufel Khacef était annoncé à Rennes l’été dernier. Ce gaucher est lié avec le club algérien de NA Hussein Dey jusqu’en juin 2021. Selon FootMercato, l’international espoirs algérien aurait été « suggéré à la direction sportive du club ». Il peut aussi évoluer un cran plus haut, il n’a joué que 3 matches de championnat cette saison.

Naoufel Khacef vers Bordeaux ?

Selon France Football, Naoufel Khacef intéresse les Girondins de Bordeaux. Le jeune joueur pourrait être une cible concrète en cas de départ de Maxime Poundjé avant demain minuit. Un accord existerait même entre les deux clubs…

LE CHIFFRE : 19

C’est le nombre de matches joués par Jordan Amavi cette saison en Ligue 1. Le latéral gauche a débuté 17 de ces rencontres, il a marqué un but et donné une passe décisive. Il évolue sans réelle doublure depuis plus de deux ans maintenant…