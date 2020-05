Rumeur Vente OM / Arabie Saoudite : Ménès chambre les supporters marseillais (qui taillent le PSG et le Qatar)…

C’est le sujet qui anime la fameuse Team OM sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. La rumeur d’une négociation entre le milliardaire saoudien, Bin Talal et Franck McCourt dans l’optique d’une vente…

Si certains supporters marseillais pointent du doigt les agissements de l’Arabie Saoudite, d’autres s’enflamment et imaginent déjà une grosse équipe à Marseille. Des réactions que Pierre Ménès trouvent savoureuses alors que le PSG et son rachat par le Qatar est souvent raillé par ces mêmes supporters. Le journaliste s’est confié dans sa rubrique face Cam pour Canal+.

« Frank McCourt est un businessman et il doit trouver que la plaisanterie lui coûte très cher. Il ne faut pas oublier que le club est sous le feu et dans le viseur de l’UEFA et du fair-play financier. (…) A vendre, pourquoi pas ? Mais il faut un acheteur. Je sais qu’il y a des rumeurs saoudiennes, mais ça reste un serpent de mer, car ce n’est quand même pas la première fois que ça arrive. Si les Saoudiens en avaient voulu, je pense qu’ils auraient bougé bien avant. On parle d’une offre à 400 M€, car il faut aussi que McCourt rentre dans ses sous. Mais enfin acheter le club pour 400 M€, et faire un recrutement après, cela peut monter à un minimum 600 ME, cela fait des sous. Je vois les Marseillais qui s’enflamment beaucoup. Je trouve ça assez savoureux de voir les Marseillais si enthousiastes de voir des Saoudiens arriver après avoir autant taillé les Qataris, c’est juste une petite remarque au passage. On verra, ne nous enflammons pas trop vite de peur d’être déçus, car bien évidemment ce serait formidable que l’OM puisse bâtir une grande équipe qui puisse lutter avec le PSG. Cela donnerait une saveur toute particulière à notre championnat qui en manque un peu ». Pierre Ménès – source Canal+